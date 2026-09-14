Nove pessoas ficaram desalojadas nesta segunda-feira (14) após um deslizamento de terra atingir uma área próxima a uma residência no bairro Vila Paulista Popular, em Campos do Jordão.

A ocorrência foi registrada na Rua Monte Carlo, em uma travessa sem nome conhecida como escadão. O deslizamento aconteceu em meio aos efeitos das chuvas de forte intensidade que atingem a cidade desde o dia 10 de setembro.

De acordo com as informações da ocorrência, a terra deslizou em uma área adjacente ao imóvel. Diante da possibilidade de o movimento de solo evoluir e comprometer a segurança da residência, foi determinada a interdição preventiva do imóvel.