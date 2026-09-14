14 de setembro de 2026
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CHUVA

Nove pessoas deixam casa após deslizamento de terra em Campos

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Deslizamento de terra em Campos do Jordão
Deslizamento de terra em Campos do Jordão

Nove pessoas ficaram desalojadas nesta segunda-feira (14) após um deslizamento de terra atingir uma área próxima a uma residência no bairro Vila Paulista Popular, em Campos do Jordão.

A ocorrência foi registrada na Rua Monte Carlo, em uma travessa sem nome conhecida como escadão. O deslizamento aconteceu em meio aos efeitos das chuvas de forte intensidade que atingem a cidade desde o dia 10 de setembro.

De acordo com as informações da ocorrência, a terra deslizou em uma área adjacente ao imóvel. Diante da possibilidade de o movimento de solo evoluir e comprometer a segurança da residência, foi determinada a interdição preventiva do imóvel.

Com a medida, nove moradores precisaram deixar a casa e ficaram desalojados.

O caso reforça a preocupação com áreas de encosta em Campos do Jordão após vários dias de chuva. A situação do terreno deverá continuar sendo acompanhada enquanto persistirem as condições de risco.

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