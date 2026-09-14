Familiares e amigos se despediram, nesta segunda-feira (14), de Edlaine Alves Omachi, em São José dos Campos. A cerimônia de velório foi realizada no Cemitério e Crematório Parque das Flores.

De acordo com as informações divulgadas pela funerária, o velório teve início às 13h30, reunindo pessoas próximas para as últimas homenagens.

Após a cerimônia, o sepultamento foi realizado às 16h45, no Cemitério Colônia Paraíso, também em São José dos Campos.