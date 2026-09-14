14 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Edlaine: moradora do Jardim das Indústrias morre em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Edlaine Alves Omachi
Edlaine Alves Omachi

Familiares e amigos se despediram, nesta segunda-feira (14), de Edlaine Alves Omachi, em São José dos Campos. A cerimônia de velório foi realizada no Cemitério e Crematório Parque das Flores.

De acordo com as informações divulgadas pela funerária, o velório teve início às 13h30, reunindo pessoas próximas para as últimas homenagens.

Após a cerimônia, o sepultamento foi realizado às 16h45, no Cemitério Colônia Paraíso, também em São José dos Campos.

Edlaine nasceu em 1984 e morreu em 2026. Em uma homenagem divulgada pelo Grupo Parque das Flores, a instituição prestou condolências aos familiares e amigos neste momento de despedida.

O velório ocorreu na unidade do Parque das Flores. 

Segundo informações de amigos, Edlaine era moradora de um condomínio de prédios, no Jardim das Indústrias, em São José.

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