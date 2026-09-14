A viagem ao Chile terminou com um resultado que a família de São José dos Campos dificilmente vai esquecer. Na primeira participação em uma competição internacional na neve, os irmãos Pedro Paulo Guadalajara Valeriani, de 7 anos, e Valentina Guadalajara Valeriani, de 10, venceram todas as provas que disputaram.

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Os dois são de Caçapava e atualmente moram em São José dos Campos. A competição foi realizada entre os dias 6 e 12 de setembro, na estação de esqui de Corralco, no Chile, durante o Campeonato Brasileiro de Esqui e Snowboard, organizado pela CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve).