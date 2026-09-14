A viagem ao Chile terminou com um resultado que a família de São José dos Campos dificilmente vai esquecer. Na primeira participação em uma competição internacional na neve, os irmãos Pedro Paulo Guadalajara Valeriani, de 7 anos, e Valentina Guadalajara Valeriani, de 10, venceram todas as provas que disputaram.
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Os dois são de Caçapava e atualmente moram em São José dos Campos. A competição foi realizada entre os dias 6 e 12 de setembro, na estação de esqui de Corralco, no Chile, durante o Campeonato Brasileiro de Esqui e Snowboard, organizado pela CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve).
Convidados para participar da competição pela primeira vez, os irmãos encararam três provas cada um e terminaram a experiência com um feito expressivo: seis primeiros lugares.
Pedro foi campeão em três provas
Aos 7 anos, Pedro competiu no snowboard e garantiu o primeiro lugar em todas as categorias em que participou.
O jovem atleta foi campeão no Snowboard Cross, no Giant Slalom e no Air Contest.
As três provas exigem características diferentes dos competidores. Enquanto o Snowboard Cross envolve velocidade e disputa no percurso, o Giant Slalom é marcado pelas descidas entre portas. Já o Air Contest valoriza os saltos e as manobras realizadas na neve.
Valentina também levou três ouros
Valentina, de 10 anos, competiu no esqui e repetiu o desempenho do irmão. Ela conquistou o primeiro lugar no Ski Cross, no Giant Slalom e no Super G.
Assim como Pedro, Valentina teve contato com a competição em Corralco pela primeira vez e conseguiu terminar todas as disputas em que participou no topo do pódio.
Além dos resultados, a participação marcou uma nova experiência para os dois irmãos. Foi a primeira vez que Pedro e Valentina disputaram a competição em Corralco, depois de receberem o convite para participar.
O resultado transformou a estreia em uma viagem especial para a família e colocou os dois jovens atletas entre os destaques brasileiros nas categorias disputadas na neve.
Para quem está acostumado ao cenário esportivo do Vale do Paraíba, as imagens dos dois irmãos no pódio, cercados pela paisagem de neve da estação chilena, mostram também uma modalidade pouco comum na região.
Agora, Pedro e Valentina voltam para casa com uma coleção de medalhas e uma experiência que pode ser apenas o começo de uma trajetória no esqui e no snowboard.