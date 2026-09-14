Uma família viveu um fim de semana especial sobre os tatames. Duas irmãs conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu No-Gi Kids, enquanto o pai delas também subiu ao pódio em uma competição da modalidade realizada no mesmo período.

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Os resultados foram conquistados por atletas de São José dos Campos, que treinam na Academia Calasans Camargo, integrante da equipe Esporte Dez/Calasans Camargo. Lívia Chiavegati de Araujo foi campeã, Yasmin Chiavegati de Araujo ficou com a prata e Janio Correa de Araujo Filho, pai das meninas, conquistou o bronze no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu No-Gi.