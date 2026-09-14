Uma família viveu um fim de semana especial sobre os tatames. Duas irmãs conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu No-Gi Kids, enquanto o pai delas também subiu ao pódio em uma competição da modalidade realizada no mesmo período.
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Os resultados foram conquistados por atletas de São José dos Campos, que treinam na Academia Calasans Camargo, integrante da equipe Esporte Dez/Calasans Camargo. Lívia Chiavegati de Araujo foi campeã, Yasmin Chiavegati de Araujo ficou com a prata e Janio Correa de Araujo Filho, pai das meninas, conquistou o bronze no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu No-Gi.
As competições foram realizadas no Rio de Janeiro durante o fim de semana. O torneio brasileiro reuniu atletas das categorias de base, enquanto o Sul-Americano contou com disputas em diferentes categorias.
Irmãs conquistam ouro e prata
Lívia ficou com o primeiro lugar na categoria Infanto Juvenil 3 – Leve do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu No-Gi Kids.A irmã Yasmin também garantiu lugar no pódio. Ela terminou na segunda colocação da categoria Infanto Juvenil 3 – Pena.
O resultado teve um significado especial para Yasmin porque foi sua primeira participação em uma competição de No-Gi, modalidade do jiu-jítsu disputada sem o tradicional quimono. Mesmo estreando na categoria, ela terminou a competição com a medalha de prata.
Pai também vai ao pódio
Enquanto as filhas disputavam o Brasileiro Kids, Janio também entrou no tatame. O pai das atletas participou do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu No-Gi e terminou em terceiro lugar na categoria Master.
Assim, a família encerrou o fim de semana com três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.
Treinamento na Calasans Camargo
Lívia, Yasmin e Janio treinam na Academia Calasans Camargo, pela equipe Esporte Dez/Calasans Camargo.
A preparação é comandada pelos professores Claudio Calasans Camargo Junior, o Juninho, e Álvaro Borges.
O No-Gi é uma das modalidades disputadas dentro do jiu-jítsu e tem regras e características próprias em relação às competições tradicionais com quimono. Os campeonatos Brasileiro e Sul-Americano estão entre os principais eventos do calendário da modalidade.
Para a família, porém, o fim de semana teve um significado que foi além das medalhas: pai e filhas dividiram a experiência de competir em alto nível e voltar para casa com um lugar no pódio.