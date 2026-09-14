Uma jovem de 26 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio enquanto dormia em casa, na madrugada deste sábado (12). O ataque ocorreu por volta das 3h05 e o suspeito fugiu depois que a vítima conseguiu acionar o botão do pânico.

O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo o relato feito à Polícia Militar, o ex-companheiro da vítima invadiu a residência, amarrou uma corda em seu pescoço e a ameaçou de morte.

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