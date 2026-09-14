Uma jovem de 26 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio enquanto dormia em casa, na madrugada deste sábado (12). O ataque ocorreu por volta das 3h05 e o suspeito fugiu depois que a vítima conseguiu acionar o botão do pânico.
O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo o relato feito à Polícia Militar, o ex-companheiro da vítima invadiu a residência, amarrou uma corda em seu pescoço e a ameaçou de morte.
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O homem teria soltado a mulher ao perceber que o sistema de segurança seria acionado. Em seguida, deixou o imóvel e fugiu antes da chegada dos policiais. A vítima não sofreu ferimentos graves.
Ex-companheiro descumpria medida protetiva
A jovem contou aos policiais que o relacionamento havia terminado há cerca de seis meses, mas o ex-companheiro não aceitava o fim. Desde então, segundo ela, o homem vinha perseguindo, ameaçando e agredindo a vítima.
Ela também informou que possuía uma medida protetiva de urgência determinada pela Justiça contra o suspeito. Mesmo assim, a ordem judicial vinha sendo descumprida.
Após o chamado, equipes da Polícia Militar fizeram buscas e patrulhamento nas proximidades da residência, utilizando as características informadas pela vítima. O suspeito, porém, não foi localizado.
Polícia Civil investiga o caso
A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil de Mato Grosso, responsável pela investigação e pelas diligências para localizar o suspeito.
O homem poderá responder, conforme a apuração, pelos crimes de invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva, ameaça e tentativa de feminicídio.
Com informações do CenárioMT