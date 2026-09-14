Sepultamento

A Prefeitura de Taubaté ainda não tem previsão de quando irá regulamentar, no município, a lei estadual que autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos da família. A norma está vigente desde fevereiro em São Paulo.

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Requerimento

A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento em que o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) cobrava a previsão de regulamentação da lei estadual no município.