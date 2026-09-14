14 de setembro de 2026
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Taubaté: espera para atendimento no Madre Cecília chega a 2 anos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Street View
Segundo a Prefeitura, a espera chega a 24 meses para atendimento com fonoaudiólogo (168 pacientes na fila) e terapeuta ocupacional (150 pacientes)
Segundo a Prefeitura, a espera chega a 24 meses para atendimento com fonoaudiólogo (168 pacientes na fila) e terapeuta ocupacional (150 pacientes)

Madre Cecília
O tempo de espera para atendimento no Madre Cecília, em Taubaté, pode chegar a dois anos. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL). A unidade atende pacientes com algum tipo de deficiência.

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Fila
Segundo a Prefeitura, a espera chega a 24 meses para atendimento com fonoaudiólogo (168 pacientes na fila) e terapeuta ocupacional (150 pacientes). A espera é de 10 meses por psicólogo (73 pacientes) e de cinco meses por fisioterapeuta (22 pacientes).

Providência
Para tentar reduzir a fila e o tempo de espera, a Prefeitura afirmou que "identifica a demanda, analisa as causas da fila e adota medidas para ampliar e organizar a oferta de atendimento, com o objetivo de eliminar integralmente a espera reprimida".

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