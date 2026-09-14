14 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

VEJA: Vídeo mostra trânsito caótico no Anel Viário de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Vídeo mostra trânsito caótico no Anel Viário de SJC
Vídeo mostra trânsito caótico no Anel Viário de SJC

São José dos Campos enfrenta um congestionamento de grandes proporções no começo da noite desta segunda-feira (14). Um dos pontos mais impactados é o Anel Viário, onde o trânsito ficou praticamente parado em diferentes sentidos.

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Imagens registradas por internautas mostram longas filas de veículos e lentidão intensa tanto para quem segue em direção à zona sul quanto para motoristas que se deslocam para a região central da cidade.

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