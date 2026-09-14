São José dos Campos enfrenta um congestionamento de grandes proporções no começo da noite desta segunda-feira (14). Um dos pontos mais impactados é o Anel Viário, onde o trânsito ficou praticamente parado em diferentes sentidos.

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Imagens registradas por internautas mostram longas filas de veículos e lentidão intensa tanto para quem segue em direção à zona sul quanto para motoristas que se deslocam para a região central da cidade.