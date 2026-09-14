14 de setembro de 2026
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CÂMARA ARQUIVOU

SJC: projeto sobre transparência em viagens oficiais é arquivado

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Projeto apresentado pela oposição foi arquivado pela Câmara de São José dos Campos após receber pareceres contrários de comissões permanentes dominadas pela base aliada ao prefeito
Projeto apresentado pela oposição foi arquivado pela Câmara de São José dos Campos após receber pareceres contrários de comissões permanentes dominadas pela base aliada ao prefeito

Arquivo
A Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto da oposição que visava obrigar a Prefeitura a divulgar, no site oficial, informações individualizadas sobre as viagens oficiais realizadas por agentes públicos.

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Transparência
Segundo o projeto, que havia sido apresentado em julho pelos vereadores Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL), a divulgação teria que incluir dados como nome do agente público, destino e itinerário da viagem, datas de saída e retorno, justificativa de interesse público e detalhamento da missão, além de informações sobre as despesas.

Comissões
O projeto foi arquivado após receber parecer contrário das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Economia, Finanças e Orçamento, que são dominadas pela base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD).

Justiça
Pela Comissão de Justiça, o relator, vereador Milton Vieira Filho (Republicanos), afirmou que "o detalhamento excessivo na forma de publicação é considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por interferir em atos próprios da gestão administrativa".

Economia
Pela Comissão de Economia, o relator, vereador Marcão da Academia (PSD), afirmou que artigos do projeto "não se harmonizam com o princípio da separação dos poderes".

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