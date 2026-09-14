Arquivo

A Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto da oposição que visava obrigar a Prefeitura a divulgar, no site oficial, informações individualizadas sobre as viagens oficiais realizadas por agentes públicos.

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Transparência

Segundo o projeto, que havia sido apresentado em julho pelos vereadores Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL), a divulgação teria que incluir dados como nome do agente público, destino e itinerário da viagem, datas de saída e retorno, justificativa de interesse público e detalhamento da missão, além de informações sobre as despesas.