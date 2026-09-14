14 de setembro de 2026
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Marina de Jesus morre aos 75 anos; notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Marina de Jesus morre aos 75 anos; notas de falecimento em SJC
Marina de Jesus morre aos 75 anos; notas de falecimento em SJC

Idade: 75
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 15/09/2026 13:00

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NOEL APARECIDO QUINTILIANO

Idade: 74
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 15/09/2026 11:00

MARIA APARECIDA RODRIGUES

Idade: 75
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 11:00

EVANILDE GOMES DE PAIVA

Idade: 85
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 07:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 10:30

JOSE CARVALHO MONTEIRO

Idade: 90
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 15/09/2026 das 08:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 10:00

MARIA APARECIDA DA SILVA PELEGRINI

Idade: 76
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 15/09/2026 09:00

CACILDA FERREIRA DE MENEZES

Idade: 89
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 14/09/2026 das 18:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 08:00

MARCOS VINICIOS SANTANA DE MORAIS

Idade: 64
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 11:00 às 17:00

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 14/09/2026 17:00

IZAURA ESTEVES DOS SANTOS FREITAS

Idade: 85
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 14/09/2026 16:30

INGRAÇA MARCOLINA ARAUJO

Idade: 78
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:30

EDLAINE ALVES OMACHI

Idade: 42
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:30

MARIA APARECIDA SERGIO

Idade: 70
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 14/09/2026 16:00

OSCAR FERNANDO DA SILVA

Idade: 52
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:00

MARIA JOSE DA SILVA

Idade: 78
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 14/09/2026 das 09:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 16:00

GABRIEL FURTADO NOGUEIRA

Idade: 73
Data de falecimento: 14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 14/09/2026 das 10:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 15:30

GERALDA RODRIGUES TEIXEIRA

Idade: 91
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 14/09/2026 das 01:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 15:00

FRANCISCO THADEU AMARO

Idade: 80
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 14/09/2026 14:00

DURCINEIA RODRIGUES LOPES

Idade: 76
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 14/09/2026 14:00

EUTACIO FERREIRA DOS SANTOS

Idade: 85
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 13:30

CECÍLIA DE OLIVEIRA LIMA

Idade: -1
Data de falecimento: 27/04/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 13:00

ARLETE MARIA CERQUEIRA DE SOUZA

Idade: 75
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 14/09/2026 11:00

CARLOS ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA

Idade: 73
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 13/09/2026 das 16:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 10:30

MARIA DE LOURDES SABINO

Idade: 89
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 13/09/2026 das 20:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 10:00

GEMA MARIA DA ROSA SILVA

Idade: 94
Data de falecimento: 13/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 13/09/2026 das 15:00 às 09:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 09:30

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