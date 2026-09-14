Idade: 75
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 15/09/2026 13:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 15/09/2026 11:00
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Idade: 75
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 11:00
EVANILDE GOMES DE PAIVA
Idade: 85
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 07:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 10:30
JOSE CARVALHO MONTEIRO
Idade: 90
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 15/09/2026 das 08:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 10:00
MARIA APARECIDA DA SILVA PELEGRINI
Idade: 76
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 15/09/2026 09:00
CACILDA FERREIRA DE MENEZES
Idade: 89
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 14/09/2026 das 18:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 15/09/2026 08:00
MARCOS VINICIOS SANTANA DE MORAIS
Idade: 64
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 11:00 às 17:00
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 14/09/2026 17:00
IZAURA ESTEVES DOS SANTOS FREITAS
Idade: 85
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 14/09/2026 16:30
INGRAÇA MARCOLINA ARAUJO
Idade: 78
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:30
EDLAINE ALVES OMACHI
Idade: 42
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:30
MARIA APARECIDA SERGIO
Idade: 70
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 14/09/2026 16:00
OSCAR FERNANDO DA SILVA
Idade: 52
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 16:00
MARIA JOSE DA SILVA
Idade: 78
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 14/09/2026 das 09:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 16:00
GABRIEL FURTADO NOGUEIRA
Idade: 73
Data de falecimento: 14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 14/09/2026 das 10:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 15:30
GERALDA RODRIGUES TEIXEIRA
Idade: 91
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 14/09/2026 das 01:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 15:00
FRANCISCO THADEU AMARO
Idade: 80
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 14/09/2026 14:00
DURCINEIA RODRIGUES LOPES
Idade: 76
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 14/09/2026 14:00
EUTACIO FERREIRA DOS SANTOS
Idade: 85
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 13:30
CECÍLIA DE OLIVEIRA LIMA
Idade: -1
Data de falecimento: 27/04/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 14/09/2026 13:00
ARLETE MARIA CERQUEIRA DE SOUZA
Idade: 75
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 14/09/2026 11:00
CARLOS ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA
Idade: 73
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 13/09/2026 das 16:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 10:30
MARIA DE LOURDES SABINO
Idade: 89
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 13/09/2026 das 20:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 14/09/2026 10:00
GEMA MARIA DA ROSA SILVA
Idade: 94
Data de falecimento: 13/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 13/09/2026 das 15:00 às 09:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/09/2026 09:30