14 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

Agora: trânsito trava no Anel Viário em SJC; imagem impressiona

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Julian Gazzi
Trânsito travou na região do Anel Viário
Trânsito travou na região do Anel Viário

São José dos Campos enfrenta um congestionamento de grandes proporções no começo da noite desta segunda-feira (14). Um dos pontos mais impactados é o Anel Viário, onde o trânsito ficou praticamente parado em diferentes sentidos.

Imagens registradas por internautas mostram longas filas de veículos e lentidão intensa tanto para quem segue em direção à zona sul quanto para motoristas que se deslocam para a região central da cidade.

A chuva registrada ao longo de praticamente todo o dia é um dos fatores que contribuem para piorar as condições de circulação. Com o asfalto molhado, a velocidade média dos veículos é reduzida e aumenta a necessidade de atenção, especialmente nos principais corredores viários da cidade.

Além do Anel Viário, reflexos da lentidão são percebidos em acessos e vias que recebem o fluxo de motoristas no horário de pico do fim da tarde e início da noite.

Mais cedo, também no Anel Viário, um motorista perdeu o controle de um Porsche enquanto trafegava pela pista. O veículo derrapou no trecho e acabou parando na via, o que provocou retenções no local. O asfalto estava molhado no momento da ocorrência.

Até o início da noite, motoristas ainda relatavam trânsito bastante carregado em diferentes pontos de São José dos Campos.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, mantenham distância segura dos demais veículos e, se possível, evitem os trechos mais congestionados até que o fluxo seja normalizado.

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