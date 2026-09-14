São José dos Campos enfrenta um congestionamento de grandes proporções no começo da noite desta segunda-feira (14). Um dos pontos mais impactados é o Anel Viário, onde o trânsito ficou praticamente parado em diferentes sentidos.

Imagens registradas por internautas mostram longas filas de veículos e lentidão intensa tanto para quem segue em direção à zona sul quanto para motoristas que se deslocam para a região central da cidade.

A chuva registrada ao longo de praticamente todo o dia é um dos fatores que contribuem para piorar as condições de circulação. Com o asfalto molhado, a velocidade média dos veículos é reduzida e aumenta a necessidade de atenção, especialmente nos principais corredores viários da cidade.