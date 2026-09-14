São José dos Campos enfrenta um congestionamento de grandes proporções no começo da noite desta segunda-feira (14). Um dos pontos mais impactados é o Anel Viário, onde o trânsito ficou praticamente parado em diferentes sentidos.
Imagens registradas por internautas mostram longas filas de veículos e lentidão intensa tanto para quem segue em direção à zona sul quanto para motoristas que se deslocam para a região central da cidade.
A chuva registrada ao longo de praticamente todo o dia é um dos fatores que contribuem para piorar as condições de circulação. Com o asfalto molhado, a velocidade média dos veículos é reduzida e aumenta a necessidade de atenção, especialmente nos principais corredores viários da cidade.
Além do Anel Viário, reflexos da lentidão são percebidos em acessos e vias que recebem o fluxo de motoristas no horário de pico do fim da tarde e início da noite.
Mais cedo, também no Anel Viário, um motorista perdeu o controle de um Porsche enquanto trafegava pela pista. O veículo derrapou no trecho e acabou parando na via, o que provocou retenções no local. O asfalto estava molhado no momento da ocorrência.
Até o início da noite, motoristas ainda relatavam trânsito bastante carregado em diferentes pontos de São José dos Campos.
A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, mantenham distância segura dos demais veículos e, se possível, evitem os trechos mais congestionados até que o fluxo seja normalizado.