Uma criança com Transtorno do Espectro Autista, que estava desaparecida, foi localizada por policiais militares na manhã de domingo (13), em São José dos Campos.
Segundo o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I), equipes iniciaram as buscas após o telefone de emergência 190 receber informações de que uma criança, aparentemente desorientada, caminhava pelo canteiro da Avenida Jorge Zarur, no sentido da Rodovia Mário Covas.
Durante as buscas, os policiais encontraram o garoto às margens da rodovia. De acordo com a PM, ele estava em situação de risco e tentava atravessar a pista.
Os agentes impediram que a criança acessasse a rodovia e, em seguida, iniciaram buscas por informações para localizar os responsáveis.
A equipe conseguiu contato com a família e a mãe compareceu ao local. O menino foi entregue em segurança aos familiares.
Segundo a Polícia Militar, a família se emocionou durante o reencontro e agradeceu aos policiais pelo trabalho realizado na localização da criança.