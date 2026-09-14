Uma criança com Transtorno do Espectro Autista, que estava desaparecida, foi localizada por policiais militares na manhã de domingo (13), em São José dos Campos.

Segundo o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I), equipes iniciaram as buscas após o telefone de emergência 190 receber informações de que uma criança, aparentemente desorientada, caminhava pelo canteiro da Avenida Jorge Zarur, no sentido da Rodovia Mário Covas.

Durante as buscas, os policiais encontraram o garoto às margens da rodovia. De acordo com a PM, ele estava em situação de risco e tentava atravessar a pista.