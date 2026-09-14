Audiência
A Prefeitura de São José dos Campos realiza nessa terça-feira (15), a partir das 18h, uma audiência pública para revisão do Plano Diretor de Turismo. O encontro será no auditório do Museu Municipal, na Praça Afonso Pena, 29, no Centro, e é aberto à participação da população.
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Inscrições
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até essa segunda-feira (14) pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. Mais informações estão disponíveis nessa página.
Diretrizes
"A audiência pública marca uma nova etapa dos trabalhos, que buscam atualizar as diretrizes e estratégias para fortalecer o turismo em São José dos Campos e nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. O processo vem sendo construído de forma participativa e teve, entre as etapas já realizadas, duas oficinas públicas. A primeira ocorreu em 21 de julho, em São Francisco Xavier, reunindo moradores, empreendedores e representantes da comunidade. No dia seguinte, 22 de julho, foi realizada a segunda oficina em São José dos Campos", afirmou a Prefeitura.
Revisão
A revisão teve início em junho, com pesquisas online destinadas a moradores, visitantes, turistas, empreendedores e lideranças locais. Também foi realizada a Pesquisa de Demanda e Satisfação Turística, com questionários online e entrevistas presenciais.