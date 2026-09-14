Audiência

A Prefeitura de São José dos Campos realiza nessa terça-feira (15), a partir das 18h, uma audiência pública para revisão do Plano Diretor de Turismo. O encontro será no auditório do Museu Municipal, na Praça Afonso Pena, 29, no Centro, e é aberto à participação da população.

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Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até essa segunda-feira (14) pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. Mais informações estão disponíveis nessa página.