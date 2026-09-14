Corregedoria

A Corregedoria da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté apura a conduta de agentes que abordaram três adolescentes na Praça Dom Epaminondas, na região central do município, no dia 11 de julho. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

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Denúncia

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o caso envolve dois guardas, que teriam xingado os adolescentes e ameaçado bater no trio caso os jovens não fossem embora da praça.