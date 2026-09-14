Corregedoria
A Corregedoria da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté apura a conduta de agentes que abordaram três adolescentes na Praça Dom Epaminondas, na região central do município, no dia 11 de julho. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).
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Denúncia
Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o caso envolve dois guardas, que teriam xingado os adolescentes e ameaçado bater no trio caso os jovens não fossem embora da praça.
Investigação
De acordo com a Prefeitura, os dois guardas "já foram identificados". A investigação deve analisar as imagens registradas pela câmera de monitoramento existente no local.
Abordagem
Segundo a Prefeitura, a GCM "realiza abordagens a jovens e adolescentes em estrita observância aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, respeito à dignidade da pessoa humana e proteção integral", e "os agentes são orientados a adotar procedimentos específicos em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento".
Balanço
Ainda de acordo com a Prefeitura, a Corregedoria da GCM recebeu sete denúncias de suposto abuso de autoridade, truculência ou conduta inadequada nos últimos 12 meses.