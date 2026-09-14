A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 17 anos que pode estar envolvido em uma possível guerra entre grupos rivais de adolescentes após a morte de Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, assassinado a tiros no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos.

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Na casa do jovem apreendido, investigadores encontraram quase 1,4 quilo de drogas, além de celulares, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico. Um homem de 19 anos também foi preso.