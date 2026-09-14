A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma operação realizada em um condomínio fechado no bairro Jardim Bela Vista, em Taubaté. A ação foi conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) do município.
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Durante a operação, os policiais apreenderam 145 pedras de crack, um pequeno tijolo de maconha e 66 porções de haxixe. Também foram encontradas duas balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo e cinco bases para rádio comunicador HT.
Segundo a Deic, a equipe ainda localizou eppendorfs vazios, anotações relacionadas ao tráfico, celulares e dinheiro em espécie.
Investigação
A ação faz parte de uma investigação sobre a atuação do tráfico de drogas na região. Conforme o levantamento realizado pelos policiais, o grupo investigado teria atuação nos bairros São Gonçalo, em Taubaté, e Pinus, em Caçapava.
O suspeito foi levado para a unidade da Deic, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que a operação integra as ações de combate ao tráfico e ao crime organizado realizadas pela Deic de Taubaté.