Reitora da Unitau (Universidade de Taubaté) até 2030, Letícia Maria da Costa explica que a experiência em comunicação e a visão sistêmica adquirira sobre o papel da universidade vão marcar a gestão. Ela foi aluna, professora e pesquisadora da Unitau antes de se tornar reitora.

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“Essa minha vivência na área de comunicação foi fundamental para que eu conseguisse enxergar o intercâmbio que deve existir entre a universidade e a sociedade”, disse Letícia Maria na abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast.