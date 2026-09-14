14 de setembro de 2026
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Visão sistêmica sobre a Unitau vai marcar gestão, diz reitora

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Letícia Maria na redação de OVALE
Letícia Maria na redação de OVALE

Reitora da Unitau (Universidade de Taubaté) até 2030, Letícia Maria da Costa explica que a experiência em comunicação e a visão sistêmica adquirira sobre o papel da universidade vão marcar a gestão. Ela foi aluna, professora e pesquisadora da Unitau antes de se tornar reitora.

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“Essa minha vivência na área de comunicação foi fundamental para que eu conseguisse enxergar o intercâmbio que deve existir entre a universidade e a sociedade”, disse Letícia Maria na abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast.

“Essa visão sistêmica entre o papel da universidade como formadora de talentos, como um celeiro mesmo de bons profissionais, aliado à gestão, porque a Universidade de Taubaté é uma instituição pública”, completou.

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