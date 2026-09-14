Morreu nesta segunda-feira (14) José Raul Machado Ribas, aos 89 anos, uma figura conhecida da política e do jornalismo de Pindamonhangaba, especialmente no distrito de Moreira Cesar. A causa da morte não foi informada.
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Nascido em 28 de outubro de 1936, Ribas construiu uma trajetória marcada pela atuação pública, pela comunicação e pela defesa de seus ideais políticos.
Ribas foi vereador de Pindamonhangaba por dois mandatos, entre 1964 e 1968 e de 1969 a 1972. Na Câmara Municipal, ficou conhecido pela veemência dos argumentos e pela defesa dos princípios democráticos.
Na política partidária, também exerceu papel de liderança no antigo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Foi durante sua passagem pela presidência da legenda que, em 1972, filiou um jovem estudante de medicina que se tornaria o vereador mais votado daquele pleito. Quatro anos depois, o mesmo político, Geraldo Alckmin, venceria a eleição para prefeito aos 22 anos.
Jornalismo
Além da política, Ribas teve uma relação próxima com o jornalismo. Sua atuação mais recente e de maior destaque na imprensa ocorreu no extinto Jornal da Cidade, onde trabalhou entre as décadas de 1990 e 2000.
O jornalista João Carlos Salgado, que conviveu com Ribas durante esse período, lamentou a morte do amigo e relembrou os anos de trabalho no jornal.
A notícia também provocou manifestações de amigos, familiares e pessoas que conviveram com Ribas ao longo de sua trajetória. Nas homenagens publicadas após a morte, foram lembradas características como inteligência, cultura, boa oratória, retidão e modéstia.
Despedida
Andrea Notari se despediu do padrinho e tio destacando os embates políticos que os dois tiveram ao longo da vida. “Hoje o dia ficou triste”, escreveu.
Aparecida Ronconi lembrou o amigo como uma pessoa sempre solícita e alegre, enquanto Alley Anderson destacou a amizade de Ribas com sua família e o descreveu como uma figura culta e de fala eloquente.
"Muita luz nessa nova caminhada do prezado Ribas, que nos deixa um legado inesquecível", escreveu Angélica Maria Cortez.
Outras homenagens ressaltaram ainda a participação de Ribas na transformação política de Pindamonhangaba e sua capacidade de comunicação.
Rogério Magalhães recordou os discursos inflamados do ex-vereador nos palanques políticos da cidade e afirmou que sua trajetória foi marcada pela inteligência, cultura e dedicação à vida pública.
Velório e sepultamento
O velório de Ribas teve início nesta segunda-feira (14), às 11h, no Velório Memorial da Paz, localizado na rua Francisco de Oliveira Linha, 221, no bairro Alvarenga, ao lado do cemitério, em Pindamonhangaba. O sepultamento estava previsto para as 16h.
Familiares e amigos prestam as últimas homenagens a Ribas ao longo desta segunda-feira, lembrando uma trajetória de décadas ligada à política, ao jornalismo e à vida pública de Pindamonhangaba.