14 de setembro de 2026
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UM A CADA TRÊS

Apenas 33% dos pontos de ônibus de Taubaté têm cobertura

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Julia Mathias/CMT
Segundo a Prefeitura, a cidade tem 1.055 pontos de parada de ônibus, sendo 348 abrigos (32,98% do total) e 707 sem cobertura (67,01%)
Segundo a Prefeitura, a cidade tem 1.055 pontos de parada de ônibus, sendo 348 abrigos (32,98% do total) e 707 sem cobertura (67,01%)

Ônibus
A cada três pontos de parada de ônibus em Taubaté, apenas um tem cobertura. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Pontos
Segundo a Prefeitura, a cidade tem 1.055 pontos de parada de ônibus, sendo 348 abrigos (32,98% do total) e 707 sem cobertura (67,01%).

Sem previsão
Segundo a Prefeitura, "não há previsão definida quanto ao quantitativo de novos abrigos a serem instalados até o encerramento do exercício de 2026", pois "eventuais implantações dependerão estritamente da disponibilidade orçamentária do município".

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