Ônibus

A cada três pontos de parada de ônibus em Taubaté, apenas um tem cobertura. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Pontos

Segundo a Prefeitura, a cidade tem 1.055 pontos de parada de ônibus, sendo 348 abrigos (32,98% do total) e 707 sem cobertura (67,01%).