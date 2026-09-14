Anistia

Os contribuintes de São José dos Campos com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) terão até o dia 30 de setembro para aderir ao programa de anistia de juros e multas.

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Programa

O programa abrange dívidas relacionadas ao ISSQN devido por prestador de serviços, ao ISSQN lançado por homologação, ao ISSQN Fixo e a multas vinculadas ao descumprimento de obrigações acessórias do ISSQN. O prazo para adesão será até 30 de setembro, mas poderá ser prorrogado por decreto. No caso de pagamento à vista da dívida, o contribuinte terá anistia de 100% de juros e multa, e remissão de 100% da atualização monetária. No caso de parcelamento (em até quatro vezes), redução de 80% de juros e multa, e remissão de 80% da atualização monetária.