14 de setembro de 2026
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PRAZO ATÉ DIA 30

Dívida: veja como aderir a programa de anistia do ISSQN em SJC

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Prefeitura de São José dos Campos espera arrecadar R$ 50 milhões com programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN; adesão pode ser feita até o dia 30
Prefeitura de São José dos Campos espera arrecadar R$ 50 milhões com programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN; adesão pode ser feita até o dia 30

Anistia
Os contribuintes de São José dos Campos com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) terão até o dia 30 de setembro para aderir ao programa de anistia de juros e multas.

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Programa
O programa abrange dívidas relacionadas ao ISSQN devido por prestador de serviços, ao ISSQN lançado por homologação, ao ISSQN Fixo e a multas vinculadas ao descumprimento de obrigações acessórias do ISSQN. O prazo para adesão será até 30 de setembro, mas poderá ser prorrogado por decreto. No caso de pagamento à vista da dívida, o contribuinte terá anistia de 100% de juros e multa, e remissão de 100% da atualização monetária. No caso de parcelamento (em até quatro vezes), redução de 80% de juros e multa, e remissão de 80% da atualização monetária.

Adesão
A adesão é por meio de formulário eletrônico. O contribuinte que aderir ao programa receberá a confirmação por e-mail e um link para o sistema de pagamento da dívida (à vista ou parcelado).

Estimativa
A Prefeitura espera arrecadar R$ 50 milhões com o programa. A estimativa corresponde a 3% do valor total da dívida ativa referente ao ISSQN, que é de R$ 1,7 bilhão. Esse valor é devido ao município em 139 mil certidões de dívida ativa - não é possível afirmar que são 139 mil contribuintes inadimplentes, já que um mesmo contribuinte pode ter mais de uma certidão de dívida ativa.

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