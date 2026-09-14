O Tribunal de Justiça irá iniciar esse mês o julgamento do recurso da Prefeitura de São José dos Campos contra a sentença que determinou que o município realize concurso público para os cargos de assistente social e de psicólogo, e que encerre a terceirização desses serviços nas 11 unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e nas três do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

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A apelação será analisada pela 5ª Câmara de Direito Público do TJ, em sessão virtual, entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro.