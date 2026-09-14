A morte de Kaê Ricardo Pinto Duarte, de 21 anos, provocou uma série de homenagens de familiares e amigos nas redes sociais em Taubaté. O jovem morreu na quinta-feira (10).

Entre as manifestações está a da mãe, Débora Ricardo, que publicou uma homenagem especialmente emocionante no dia em que deveria comemorar o aniversário do filho. Na mensagem, ela falou sobre a ausência de Kaê e sobre as lembranças deixadas por ele.

“Meu filho, hoje era para eu te abraçar e dizer: feliz aniversário. Mas, há apenas três dias, você partiu e deixou em mim um vazio que nenhuma palavra consegue explicar.”