A morte de Kaê Ricardo Pinto Duarte, de 21 anos, provocou uma série de homenagens de familiares e amigos nas redes sociais em Taubaté. O jovem morreu na quinta-feira (10).
Entre as manifestações está a da mãe, Débora Ricardo, que publicou uma homenagem especialmente emocionante no dia em que deveria comemorar o aniversário do filho. Na mensagem, ela falou sobre a ausência de Kaê e sobre as lembranças deixadas por ele.
“Meu filho, hoje era para eu te abraçar e dizer: feliz aniversário. Mas, há apenas três dias, você partiu e deixou em mim um vazio que nenhuma palavra consegue explicar.”
Na sequência, Débora destacou que permanece com as recordações e com o sentimento pelo filho.
“Hoje eu não tenho você para abraçar, só tenho nossas lembranças e um amor que a morte jamais será capaz de levar. Feliz aniversário no céu, meu filho.”
A mãe encerrou a publicação com outra mensagem de saudade. “Que Deus te abrace por mim, porque hoje tudo o que eu mais queria era ter você aqui.”
Segundo familiares, Kaê enfrentava depressão. Em outras manifestações após a morte do jovem, a família também chamou atenção para a gravidade da doença, para a importância do acolhimento e para a necessidade de buscar ajuda profissional diante de situações de sofrimento emocional.
Amigos e parentes compartilharam ainda fotografias e lembranças de Kaê, destacando momentos vividos ao lado dele, sua alegria e o sorriso.
Missa de Sétimo Dia
A Missa de Sétimo Dia de Kaê Ricardo Pinto Duarte será celebrada na quinta-feira (17), às 19h30, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Conventinho), em Taubaté.
A igreja fica na Avenida Francisco Barreto Leme, 730, Vila São Geraldo. A família convidou parentes e amigos para a celebração em memória do jovem.
Saúde mental
A depressão é uma condição de saúde que necessita de acompanhamento profissional e nem sempre apresenta sinais facilmente perceptíveis para familiares e amigos.
Em situações de crise ou pensamentos suicidas, é possível procurar atendimento nos serviços de saúde ou entrar em contato gratuitamente com o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, disponível 24 horas.