A Justiça negou uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público contra dois ex-vereadores de Taubaté e um servidor de carreira da Câmara.

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Na ação, a Promotoria alegou que os ex-vereadores Carlos Peixoto e Luizinho da Farmácia haviam autorizado, entre 2008 e 2010, o desvio de função de João Luiz Costa Gomes, que havia passado em concurso público para o cargo de digitador/operador de microcomputador e desempenhava a função de repórter/diretor junto à TV Câmara.