Um Porsche derrapou no Anel Viário, em São José dos Campos, no início da tarde desta segunda-feira (14), e provocou congestionamento no trecho.

O incidente aconteceu na pista sentido Centro. Após a derrapagem, o veículo permaneceu parado na via, prejudicando a circulação de motoristas no sentido bairro/Centro.

Com a chuva registrada na cidade, o asfalto estava molhado no momento da ocorrência, exigindo atenção redobrada dos condutores que passavam pelo local.