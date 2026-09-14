14 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Porsche derrapa no Anel Viário e causa congestionamento em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Porsche derrapou na pista
Porsche derrapou na pista

Um Porsche derrapou no Anel Viário, em São José dos Campos, no início da tarde desta segunda-feira (14), e provocou congestionamento no trecho.

O incidente aconteceu na pista sentido Centro. Após a derrapagem, o veículo permaneceu parado na via, prejudicando a circulação de motoristas no sentido bairro/Centro.

Com a chuva registrada na cidade, o asfalto estava molhado no momento da ocorrência, exigindo atenção redobrada dos condutores que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre o envolvimento de outros veículos nem sobre as circunstâncias que teriam provocado a perda de controle do Porsche.

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