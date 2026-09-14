A Prefeitura de São José dos Campos e a Urbam (Urbanizadora Municipal) realizam, de forma emergencial, a coleta de resíduos comuns na cidade após a paralisação dos coletores da Ecco Liberty, empresa responsável pelo serviço. A greve começou nesta segunda-feira (14) e, segundo o município, ocorreu sem aviso prévio.

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A medida foi adotada para evitar que a interrupção comprometa ainda mais a coleta de lixo e a prestação de um serviço considerado essencial à população.