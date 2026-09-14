A Prefeitura de São José dos Campos e a Urbam (Urbanizadora Municipal) realizam, de forma emergencial, a coleta de resíduos comuns na cidade após a paralisação dos coletores da Ecco Liberty, empresa responsável pelo serviço. A greve começou nesta segunda-feira (14) e, segundo o município, ocorreu sem aviso prévio.
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A medida foi adotada para evitar que a interrupção comprometa ainda mais a coleta de lixo e a prestação de um serviço considerado essencial à população.
Em nova nota divulgada nesta segunda, a Prefeitura informou que notificou formalmente a Ecco Liberty pelo descumprimento das obrigações previstas no contrato. O município classificou a paralisação como ilegal e afirmou que adotará as medidas administrativas cabíveis.
A administração municipal também cobra da empresa a imediata regularização da situação e a retomada integral dos serviços.
Trabalhadores reivindicam melhorias
A paralisação foi confirmada pela Ecco Liberty, que afirmou que a mobilização ocorre de forma pacífica. Entre as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores estão melhorias nas condições de trabalho, fornecimento de botas e uniformes, mudanças no plano de saúde e revisão do pagamento de horas extras.
Um dos principais pontos de reclamação é a troca da operadora do plano de saúde. Segundo os coletores, o novo convênio teria uma rede de atendimento menor do que a anterior, dificultando o acesso a médicos e outros profissionais.
A Ecco Liberty confirmou a mudança, mas afirmou que o benefício permanece ativo e é custeado pela empresa. Segundo a companhia, o novo contrato é regulamentado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.
A empresa também informou que houve ajustes pontuais na rede credenciada nas primeiras semanas após a troca. De acordo com a Ecco Liberty, as alterações ocorreram durante o período de transição e levaram à adoção de medidas para ampliar a rede e reforçar o atendimento aos beneficiários.
Coletores reclamam de botas e uniformes
Os trabalhadores também relatam problemas com os equipamentos utilizados durante a jornada. Funcionários ouvidos pela reportagem afirmam que há falta de botas adequadas e que parte dos uniformes está desgastada ou rasgada.
A reclamação ganhou importância devido às características da atividade, que envolve contato diário com resíduos, objetos cortantes, líquidos e exposição à chuva, além da circulação próxima aos caminhões de coleta.
Outro ponto de divergência envolve o pagamento de horas extras. Os trabalhadores afirmam receber adicional de 50% e reivindicam tratamento semelhante ao destinado aos motoristas, que, segundo relatos apresentados à reportagem, receberiam adicional de 100% em determinadas horas trabalhadas após o expediente.
Até a publicação desta reportagem, não havia sido apresentado documento ou acordo coletivo que permitisse confirmar os percentuais mencionados pelos funcionários. Por isso, os valores são tratados como relatos da categoria.
Impacto na coleta de lixo
A Ecco Liberty confirmou a mobilização dos trabalhadores da operação de coleta, mas não informou quantos funcionários aderiram à paralisação nem quais regiões de São José dos Campos foram afetadas.
Também não havia, até a publicação da reportagem, um balanço oficial sobre o número de rotas alteradas, atrasos ou eventuais suspensões da coleta nesta segunda-feira.
Diante do cenário, equipes da Prefeitura e da Urbam foram mobilizadas emergencialmente para manter o atendimento à população e reduzir os impactos da paralisação.
Histórico
A Ecco Liberty já enfrentou uma paralisação na coleta de resíduos em São José dos Campos em abril de 2024, pouco depois de assumir a operação.
A empresa venceu a licitação realizada em dezembro de 2023 e iniciou a prestação do serviço em março daquele ano. Na ocasião, a Prefeitura informou ter sido surpreendida pela interrupção e afirmou que notificaria a companhia para obter esclarecimentos.
O episódio de 2024, porém, não estabelece relação direta com as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores nesta segunda-feira.
O que diz a Ecco Liberty?
Em manifestação sobre a paralisação, a Ecco Liberty afirmou respeitar o direito de manifestação dos funcionários e manter aberto o diálogo para discutir as reivindicações.
A empresa declarou ainda que cumpre suas obrigações e que continuará acompanhando a situação para garantir a manutenção do benefício de saúde e a continuidade da coleta de resíduos em São José dos Campos.
A companhia não detalhou, na manifestação enviada à reportagem, a situação das botas e dos uniformes nem informou os percentuais de horas extras pagos a coletores e motoristas.