Os 152 candidatos da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) para as eleições de 2026 declararam um patrimônio total de R$ 92,9 milhões ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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O volume financeiro reflete a composição dos postulantes em um ano eleitoral marcado pela diminuição na quantidade total de concorrentes regionais em comparação a 2022, quando a RMVale somou 161 candidatos.
A maior retratação numérica ocorreu na disputa por vagas na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), caindo de 91 para 79 candidatos a deputado estadual. Em contrapartida, a corrida pela Câmara dos Deputados teve leve alta, subindo de 68 para 70 postulantes. As candidaturas ao Senado dobraram, passando de uma para duas, enquanto o cargo de vice-governador manteve uma representação regional.
A distribuição geográfica confirma a forte centralização das candidaturas em polos regionais. Dez municípios concentram 133 dos 152 candidatos da RMVale, o equivalente a 87,5% do total.
São José dos Campos isola-se na liderança com 48 postulantes (23 para deputado estadual, 23 para deputado federal, um para o Senado e um para vice-governador).
Taubaté aparece em segundo lugar com 26 nomes (13 estaduais e 13 federais), seguida por Jacareí, com 10 postulantes (cinco estaduais e cinco federais).
Na sequência aparecem Ubatuba e São Sebastião (8 cada); Pindamonhangaba, Caraguatatuba e Guaratinguetá (7 cada); e Caçapava e Cruzeiro (6 cada).
No mapa partidário, o PSD (Partido Social Democrático) e o Partido Novo dividem o topo com 13 candidatos cada. A Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade), a Federação PSDB Cidadania e a Federação União Progressista reúnem 12 nomes cada, acompanhadas por Avante, PL e Republicanos, com 11 concorrentes cada.
Maior patrimônio
Entre todos os postulantes registrados no levantamento oficial do TSE, cinco candidatos lideram o ranking de patrimônio acumulado, somando juntos mais de R$ 32 milhões em bens, o equivalente a 34% do total declarado na região.
Lidera a lista dos candidatos com maior patrimônio declarado ao TSE o ex-prefeito de Caraguatatuba, Antonio Carlos da Silva (PSD), com R$ 14,5 milhões. Ele disputa a eleição para deputado estadual.
De Jacareí, o médico Dr. Rodrigo Salomon, candidato a deputado federal pelo PSD, aparece em segundo com R$ 6,33 milhões.
O ex-prefeito de Guaratinguetá e candidato a deputado federal pelo PSD, Marcus Soliva, declarou R$ 4,64 milhões.
Em São José dos Campos, o deputado estadual e médico Dr. Elton (União Brasil), que disputa a eleição para deputado federal, declarou ao TSE o valor de R$ 3,57 milhões.
Na quinta colocação, o vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (MDB), que tenta a reeleição, declarou R$ 2,98 milhões.
No geral, 24 candidatos da RMVale declararam patrimônio acima de R$ 1 milhão ao TSE, com mais 21 entre R$ 500 mil e R$ 998 mil.
Outros 40 candidatos registraram patrimônio entre R$ 102 mil e R$ 490 mil. Mais 22 candidatos declararam de R$ 9,2 mil a R$ 98 mil. Três candidatos registraram patrimônio inferior a R$ 700 e 42 não declararam nenhum bem.