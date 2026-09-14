Os 152 candidatos da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) para as eleições de 2026 declararam um patrimônio total de R$ 92,9 milhões ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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O volume financeiro reflete a composição dos postulantes em um ano eleitoral marcado pela diminuição na quantidade total de concorrentes regionais em comparação a 2022, quando a RMVale somou 161 candidatos.