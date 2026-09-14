14 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem descumpre protetiva, agride mulher e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso no bairro Quinta das Frutas
Homem foi preso no bairro Quinta das Frutas

Um homem foi preso por violência doméstica contra uma mulher em Taubaté. A prisão ocorreu no domingo (13), no bairro Quinta das Frutas, após a Polícia Militar ser acionada.

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O suspeito descumpriu uma medida protetiva ao se aproximar da vítima e também a agrediu.

Na residência, os policiais localizaram o agressor, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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