14 de setembro de 2026
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FORAGIDO

Procurado por homicídio é preso em ocorrência de roubo em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso no Araretama, em Pindamonhangaba
Homem foi preso no Araretama, em Pindamonhangaba

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso durante uma ocorrência de roubo de motocicleta no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu no domingo (13), após a Polícia Militar ser acionada com a informação de que o suspeito estaria escondido em uma residência.

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No local, o homem foi localizado com a chave da motocicleta e um boné pertencente à vítima. Ele confessou a autoria do roubo e indicou a participação de outro criminoso, que ainda não foi localizado.

Após consulta aos sistemas policiais, também foi constatado que o suspeito era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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