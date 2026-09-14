Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso durante uma ocorrência de roubo de motocicleta no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu no domingo (13), após a Polícia Militar ser acionada com a informação de que o suspeito estaria escondido em uma residência.

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No local, o homem foi localizado com a chave da motocicleta e um boné pertencente à vítima. Ele confessou a autoria do roubo e indicou a participação de outro criminoso, que ainda não foi localizado.