Cuidar da qualidade de vida também significa criar espaços que aproximem esporte, saúde e convivência da rotina das pessoas. É com esse objetivo que o Cambuí, na região sudeste de São José dos Campos, passa a contar com uma nova academia ao ar livre, ampliando as opções para quem busca praticar atividades físicas perto de casa.

O novo espaço foi equipado com aparelhos voltados ao fortalecimento muscular e à mobilidade, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para diferentes públicos. A área está na etapa final de preparação, com os serviços de pintura do piso e limpeza geral previstos para a conclusão dos trabalhos.

A iniciativa faz parte de uma atuação da Prefeitura voltada à descentralização dos espaços de lazer e esporte, levando equipamentos públicos para mais perto dos moradores e ampliando as oportunidades de prática de atividades físicas nas diferentes regiões da cidade.

A proposta também valoriza áreas públicas dos bairros, transformando espaços em pontos de encontro e incentivando hábitos mais saudáveis. É uma forma de promover saúde e qualidade de vida a partir de ações que fazem parte do cotidiano da população.

Com a nova academia do Cambuí, São José dos Campos passa a contar com 177 academias ao ar livre estruturadas e mantidas pela Prefeitura, distribuídas pelas diferentes regiões do município.

A expansão dessa rede reforça uma estratégia de ampliar o acesso da população ao esporte e ao lazer, criando alternativas gratuitas para a prática de exercícios e fortalecendo a utilização dos espaços públicos.

Mais do que instalar equipamentos, a iniciativa ajuda a construir uma cidade em que saúde, esporte e qualidade de vida estejam cada vez mais próximos das pessoas nos bairros, nas praças e nos espaços que fazem parte da rotina dos moradores.

Em São José dos Campos, investir em espaços de atividade física é também investir em uma cidade mais ativa, saudável e preparada para oferecer qualidade de vida em todas as regiões.