A Prefeitura de São José dos Campos classificou como ilegal a paralisação dos coletores de lixo da Ecco Liberty, iniciada nesta segunda-feira (14). Segundo o município, o movimento ocorreu sem aviso prévio e prejudica a prestação de um serviço considerado essencial à população.

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Em nota, a Prefeitura informou que já notificou formalmente a empresa responsável pela coleta de resíduos sobre o descumprimento dos serviços contratados.