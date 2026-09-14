A EMCA (Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas Eng. João Ortiz), em Taubaté, abre nesta segunda-feira (14) inscrições para o processo seletivo de 2027, com 105 vagas gratuitas para o curso Técnico em Manutenção de Aeronaves. As inscrições seguem até 6 de novembro.

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Curso e vagas

O curso tem duração de dois anos e prepara os alunos para atuar em empresas de manutenção aeronáutica e para os exames da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), necessários para a obtenção da licença profissional. A escola é homologada pela agência.