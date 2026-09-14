A EMCA (Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas Eng. João Ortiz), em Taubaté, abre nesta segunda-feira (14) inscrições para o processo seletivo de 2027, com 105 vagas gratuitas para o curso Técnico em Manutenção de Aeronaves. As inscrições seguem até 6 de novembro.
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Curso e vagas
O curso tem duração de dois anos e prepara os alunos para atuar em empresas de manutenção aeronáutica e para os exames da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), necessários para a obtenção da licença profissional. A escola é homologada pela agência.
São 62 vagas para o módulo básico e três para o módulo especializado no período noturno, das 19h às 22h50. Outras 40 vagas são oferecidas para ingresso no módulo Básico, no período vespertino, das 15h às 18h50.
Como participar
Para participar, é necessário ter o ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano, com conclusão prevista para 2026.
As inscrições são presenciais e devem ser feitas na secretaria da EMCA, na rua Tomé Portes del Rei, nº 507, na Vila São José, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 15h às 20h.
A seleção será feita por meio de uma prova objetiva com 60 questões de Matemática, Física, Inglês e Português, marcada para 29 de novembro.
O edital, com informações sobre documentação, conteúdo da prova, bibliografia, divulgação dos resultados e matrícula, está disponível no site da Prefeitura de Taubaté.