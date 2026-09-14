A Embraer promove nesta quarta-feira (16) o evento “Asas da Diversidade”, dedicado a pessoas com deficiência (PCDs). Gratuito, o encontro será realizado em São José dos Campos, das 14h30 às 20h, no hotel Novotel (Av. Dr. Nélson d'Ávila, 2.200).

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A programação conta com palestras, roda de conversa, análise de currículos, entrevistas com recrutadores da Embraer e sorteios, tanto de brindes como de vagas para uma visita à sede da empresa. Os interessados podem acompanhar todo o evento ou parte dele, de acordo com sua disponibilidade.