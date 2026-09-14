A Embraer promove nesta quarta-feira (16) o evento “Asas da Diversidade”, dedicado a pessoas com deficiência (PCDs). Gratuito, o encontro será realizado em São José dos Campos, das 14h30 às 20h, no hotel Novotel (Av. Dr. Nélson d'Ávila, 2.200).
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A programação conta com palestras, roda de conversa, análise de currículos, entrevistas com recrutadores da Embraer e sorteios, tanto de brindes como de vagas para uma visita à sede da empresa. Os interessados podem acompanhar todo o evento ou parte dele, de acordo com sua disponibilidade.
Um dos destaques da agenda é a participação do criador de conteúdo e ator Rafael Muller. PCD há mais de 20 anos, Muller encontrou na própria história a oportunidade de ressignificar desafios e viver uma trajetória marcada por autonomia, representatividade e propósito.
As atrações incluem ainda um simulador que reproduz a experiência dos pilotos em um dos aviões comerciais da Embraer e óculos de realidade virtual para um voo simulado no eVTOL que está sendo desenvolvido pela Eve.
As pessoas com deficiência interessadas em participar podem se inscrever pela internet (clique aqui). O evento é gratuito.
Programação
Evento: Asas da Diversidade
14h30 – Credenciamento
15h – Boas-vindas e Sorteio
15h15 – Apresentação institucional
15h45 – Pessoas, trabalho e matriz Embraer
16h – Roda de conversa: Inclusão PCD na Embraer
16h30 – Conversas com Talentos PCD
19h30 – Apresentação do criador de conteúdo e ator Rafael Muller
19h50 – Encerramento