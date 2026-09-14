Coletores de lixo da Ecco Liberty paralisaram as atividades nesta segunda-feira (14) em São José dos Campos. A empresa confirmou a mobilização e informou que o movimento ocorre de forma pacífica.

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Os trabalhadores reivindicam melhorias nas condições de trabalho, incluindo o fornecimento de botas e uniformes, além de mudanças no plano de saúde e revisão do pagamento de horas extras.