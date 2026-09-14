Coletores de lixo da Ecco Liberty paralisaram as atividades nesta segunda-feira (14) em São José dos Campos. A empresa confirmou a mobilização e informou que o movimento ocorre de forma pacífica.
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Os trabalhadores reivindicam melhorias nas condições de trabalho, incluindo o fornecimento de botas e uniformes, além de mudanças no plano de saúde e revisão do pagamento de horas extras.
A Ecco Liberty afirmou que respeita o direito de manifestação dos funcionários e que mantém aberto o diálogo para discutir as reivindicações.
Um dos principais pontos de reclamação dos coletores é a troca da operadora do plano de saúde. Segundo os trabalhadores, o novo convênio oferece uma rede de atendimento inferior à anterior, com dificuldades para encontrar médicos e outros profissionais.
A empresa confirmou a substituição da operadora, mas afirmou que o benefício continua ativo e é custeado pela companhia. De acordo com a Ecco Liberty, o novo contrato é regulamentado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e prevê cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.
Equipamentos
Os coletores também relatam problemas relacionados aos equipamentos utilizados durante o trabalho. Segundo funcionários ouvidos pela reportagem, há falta de botas adequadas e uniformes desgastados, incluindo peças rasgadas.
A situação é considerada relevante pela categoria devido às características da atividade, que envolve contato diário com resíduos, objetos que podem causar cortes, líquidos e exposição à chuva, além do deslocamento próximo aos caminhões de coleta.
Outro ponto da reivindicação envolve o pagamento de horas extras. Os trabalhadores afirmam receber adicional de 50% e reivindicam tratamento semelhante ao aplicado aos motoristas, que, segundo os relatos, recebem adicional de 100% em determinadas horas trabalhadas após a jornada.
Até o momento, não foi apresentado à reportagem acordo coletivo ou outro documento que permita confirmar os percentuais citados pelos funcionários. Por isso, os valores são tratados como relatos da categoria.
Plano de saúde
Em nota, a Ecco Liberty afirmou que houve ajustes pontuais na rede de atendimento nas primeiras semanas após a troca da operadora.
Segundo a empresa, as mudanças ocorreram durante o período de transição e motivaram providências junto à nova operadora. A companhia afirma ter buscado ampliar a rede credenciada e reforçar o suporte aos beneficiários.
A empresa disse ainda que acompanha os resultados das medidas adotadas.
A manifestação, no entanto, não detalha a situação das botas e dos uniformes nem esclarece os percentuais de horas extras pagos a coletores e motoristas.
Coleta de lixo
A Ecco Liberty confirmou a mobilização dos trabalhadores da operação de coleta de resíduos, mas não informou quantos funcionários aderiram à paralisação nem quais regiões da cidade tiveram alteração nas rotas.
Também não havia, até a publicação desta reportagem, um balanço oficial sobre eventuais atrasos ou suspensão da coleta nesta segunda-feira.
A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada para informar os impactos da paralisação e dizer se acompanha as negociações entre a empresa e os trabalhadores, mas ainda não havia respondido. O espaço segue aberto.
Histórico
A Ecco Liberty já havia enfrentado uma paralisação na coleta de resíduos em São José dos Campos em abril de 2024, pouco depois de assumir a operação do serviço.
A empresa venceu a licitação realizada em dezembro de 2023 e iniciou a prestação do serviço em março daquele ano. Na ocasião, a Prefeitura informou que havia sido surpreendida pela interrupção e que notificaria a empresa para obter esclarecimentos.
O episódio de 2024, porém, não estabelece relação direta com as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores nesta segunda.
O que diz a Ecco Liberty?
A empresa informou que acompanha a paralisação e que considera o movimento pacífico. A Ecco Liberty também afirmou respeitar o direito de manifestação dos trabalhadores e permanecer disponível para o diálogo.
A Ecco Liberty declarou ainda que cumpre suas obrigações e que continuará acompanhando a situação para garantir a prestação do benefício e a continuidade dos serviços de coleta à população.