Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite desse domingo (13), na região do Tabaú, em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 23h, na avenida Fortunato Moreira.
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Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o homem havia saído de carro com a filha para comprar um lanche. Enquanto ela permaneceu no veículo, ele foi até um estabelecimento para buscar o pedido.
Na volta para o automóvel, o idoso foi atingido por uma motocicleta. O condutor parou após o atropelamento e prestou auxílio à vítima. O resgate foi acionado e o homem encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba.
Complicações dos ferimentos
De acordo com o registro policial, o idoso sofreu ferimentos no atropelamento e apresentou complicações posteriormente. Ele não resistiu e morreu enquanto estava internado.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, classificação utilizada nos casos em que uma morte ocorre sem intenção de matar.
A motocicleta envolvida no acidente é uma Honda CG 160 Start, de cor preta. O boletim não aponta fuga do motociclista, que permaneceu no local depois da colisão e ajudou no atendimento à vítima.
Polícia investiga atropelamento
A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades. As informações disponíveis no registro policial não detalham a velocidade da motocicleta, o ponto exato em que o idoso atravessava a via, as condições de iluminação ou a sinalização existente no trecho.
Também não há, no boletim consultado, informações que indiquem consumo de bebida alcoólica, falta de habilitação, irregularidades na documentação da motocicleta ou excesso de velocidade por parte do condutor.
Dessa forma, não é possível apontar, neste momento, uma causa específica ou atribuir responsabilidade pelo atropelamento antes da conclusão da investigação.