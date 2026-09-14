Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite desse domingo (13), na região do Tabaú, em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 23h, na avenida Fortunato Moreira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o homem havia saído de carro com a filha para comprar um lanche. Enquanto ela permaneceu no veículo, ele foi até um estabelecimento para buscar o pedido.