Um homem, identificado pelas iniciais A.M.C., foi preso após ameaçar a namorada de morte com uma faca e um facão durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na manhã de sábado (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia de que um homem estaria armado e ameaçando a mulher de morte. No local, encontraram A.M.C. sentado no chão, ao lado de uma escada, com fortes dores na região abdominal. Ele afirmou que havia caído enquanto tentava entrar na residência da namorada.