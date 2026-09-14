Momentos de tensão assustaram moradores e fiéis na noite deste domingo (13), no bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Um homem foi baleado enquanto estava em um Honda Civic prata estacionado na rua, ao lado da Igreja São Francisco, durante a realização de uma missa.

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Segundo testemunhas, uma sequência de tiros foi ouvida nas proximidades do templo. O carro ficou com diversas marcas de disparos após o ataque.