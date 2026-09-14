Momentos de tensão assustaram moradores e fiéis na noite deste domingo (13), no bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Um homem foi baleado enquanto estava em um Honda Civic prata estacionado na rua, ao lado da Igreja São Francisco, durante a realização de uma missa.
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Segundo testemunhas, uma sequência de tiros foi ouvida nas proximidades do templo. O carro ficou com diversas marcas de disparos após o ataque.
A vítima, atingida pelos tiros, conseguiu entrar na igreja em busca de ajuda. Pessoas que participavam da missa relataram que o homem apresentava marcas de sangue pelo corpo e pediu socorro dentro do templo.
Após o ataque, populares levaram o homem até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá. Ele deu entrada na unidade e teve os ferimentos provocados pelos disparos confirmados.
Polícia investiga ataque
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para preservar o local do crime. A Polícia Científica também esteve na região para realizar a perícia e recolher possíveis evidências que possam ajudar na investigação.
A autoria, a motivação e a dinâmica do ataque ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Guaratinguetá.