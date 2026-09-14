Um homem ainda não identificado foi encontrado morto por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) em Jacareí. A ocorrência foi registrada na rua Olímpio Catão, Centro, no domingo (13). A vítima não apresentava sinais de violência.

As circunstâncias da localização do corpo não foram divulgadas.

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