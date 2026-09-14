14 de setembro de 2026
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MORTE SUSPEITA

GCM encontra homem morto na região central de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) em Jacareí. A ocorrência foi registrada na rua Olímpio Catão, Centro, no domingo (13). A vítima não apresentava sinais de violência. 

As circunstâncias da localização do corpo não foram divulgadas.

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O caso foi registrado como morte suspeita e o exame necroscópico deverá indicar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso.

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