A Embraer revelou as primeiras imagens do C-390 Millennium produzido para a Força Aérea do Uzbequistão. A apresentação torna a república centro-asiática a primeira cliente e futura operadora do cargueiro militar brasileiro na região.

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Nas fotografias divulgadas pela fabricante, a aeronave aparece com pintura integralmente cinza, inscrição “UZ AIR FORCE” na parte dianteira da fuselagem, bandeira nacional, distintivos militares uzbeques e a matrícula UK 39010 aplicada na cauda.