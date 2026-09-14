A Embraer revelou as primeiras imagens do C-390 Millennium produzido para a Força Aérea do Uzbequistão. A apresentação torna a república centro-asiática a primeira cliente e futura operadora do cargueiro militar brasileiro na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas fotografias divulgadas pela fabricante, a aeronave aparece com pintura integralmente cinza, inscrição “UZ AIR FORCE” na parte dianteira da fuselagem, bandeira nacional, distintivos militares uzbeques e a matrícula UK 39010 aplicada na cauda.
A Embraer não informou a data prevista para a entrega ou se já ocorreu a aceitação formal da aeronave pela Força Aérea do Uzbequistão. A apresentação pública indica, porém, que o primeiro avião se encontra em uma etapa avançada do processo de produção e preparação para incorporação.
“Combinando versatilidade, tecnologia avançada e alta disponibilidade operacional, o C-390 apoiará missões de transporte e humanitárias, ao mesmo tempo em que reforça as capacidades de transporte aéreo do Uzbequistão e impulsiona a modernização de sua força aérea”, informou a Embraer.
O contrato teve origem em uma encomenda anunciada pela Embraer em 27 de dezembro de 2024. Na ocasião, a empresa informou a venda de dois C-390 Millennium a um cliente não identificado, que se tornava o décimo país a selecionar o modelo. O valor da negociação não foi divulgado. A encomenda de duas aeronaves foi confirmada à época pela Reuters.
A identidade do comprador somente foi revelada em 3 de fevereiro de 2026, durante o Singapore Airshow. Segundo o comunicado oficial da Embraer, os aviões serão empregados principalmente em missões de transporte e operações humanitárias, ampliando as capacidades logísticas da força aérea uzbeque.
A aquisição também representa um avanço da Embraer em uma região tradicionalmente abastecida por equipamentos de origem soviética e russa. O C-390 permitirá ao Uzbequistão realizar o transporte rápido de tropas, veículos e cargas, além de evacuação aeromédica, lançamento de paraquedistas e suprimentos, busca e salvamento e apoio em situações de emergência.