O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) registrou seis ocorrências de afogamento e salvou nove pessoas nas praias do litoral paulista entre sexta-feira (11) e domingo (13). No Litoral Norte, Ubatuba concentrou os atendimentos registrados no período.

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Entre as quatro cidades da região — Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião —, apenas Ubatuba aparece no balanço divulgado pelo GBMar com ocorrências de afogamento no fim de semana. A cidade teve quatro ocorrências e seis vítimas salvas, maior número em todo litoral paulista.