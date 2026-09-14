O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) registrou seis ocorrências de afogamento e salvou nove pessoas nas praias do litoral paulista entre sexta-feira (11) e domingo (13). No Litoral Norte, Ubatuba concentrou os atendimentos registrados no período.
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Entre as quatro cidades da região — Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião —, apenas Ubatuba aparece no balanço divulgado pelo GBMar com ocorrências de afogamento no fim de semana. A cidade teve quatro ocorrências e seis vítimas salvas, maior número em todo litoral paulista.
Na sexta-feira (11), o 3º SGBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), responsável pelo atendimento na região, registrou duas ocorrências em Ubatuba, com três pessoas salvas. No sábado (12), foram outras duas ocorrências na cidade, que resultaram em mais três vítimas resgatadas.
As ocorrências fazem parte de um movimento intenso de atuação preventiva nas praias. Somente na sexta, os guarda-vidas realizaram 2.960 ações de prevenção. No sábado, foram outras 2.346 orientações e intervenções preventivas.
Outras cidades
Além de Ubatuba, o balanço do GBMar aponta ocorrências em outras regiões do litoral paulista.
Na sexta-feira, uma ocorrência foi atendida pelo 4º SGBMar, em Itanhaém, com uma vítima salva. Já no domingo (13), o 1º SGBMar, em Guarujá, atendeu uma ocorrência de afogamento envolvendo duas vítimas, que também foram resgatadas.
Ao longo dos três dias, as equipes do GBMar contabilizaram 6.371 ações de prevenção, além dos nove salvamentos.
Mais de 3,2 mil vítimas salvas
No acumulado desde o início do ano até domingo (13), o GBMar registra 2.090 salvamentos e 3.221 vítimas salvas em ocorrências nas praias paulistas. O número de mortes por afogamento no mesmo período chegou a 81 óbitos.
O trabalho dos guarda-vidas inclui não apenas o atendimento a pessoas em situação de emergência, mas também a identificação de áreas e comportamentos de risco e a orientação aos banhistas.
O GBMar recomenda que os frequentadores das praias respeitem as sinalizações, sigam as orientações dos guarda-vidas e permaneçam em locais protegidos. A corporação também alerta para os riscos de entrar no mar em condições consideradas inseguras.