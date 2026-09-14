O alto volume de chuva provocou a interdição do trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99). A ocorrência começou às 21h38 de domingo (13). A concessionária Tamoios iniciou a Operação Comboio para liberar a passagem dos veículos pelo trecho de túneis.

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"Por questões de segurança do usuário, a serra antiga está temporariamente interditada em virtude do alto volume de chuvas", informou a concessionária.