O alto volume de chuva provocou a interdição do trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99). A ocorrência começou às 21h38 de domingo (13). A concessionária Tamoios iniciou a Operação Comboio para liberar a passagem dos veículos pelo trecho de túneis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
"Por questões de segurança do usuário, a serra antiga está temporariamente interditada em virtude do alto volume de chuvas", informou a concessionária.
Foram realizadas operações nos dois sentidos, com a circulação separada por tipo de veículo. Ao longo da madrugada, foram realizados dez comboios. O último deles, no sentido de São José dos Campos, terminou às 7h26 desta segunda-feira (14).
A operação segue em andamento com interdição nos trechos de serra, com bloqueio de todas as faixas e do acostamento. A rodovia registrava chuva e neblina, mas até o momento, sem congestionamento.
Em novo comunicado, às 9h15 desta segunda, a concessionária Tamoios informou que a serra antiga segue interditada e que foram registrados deslizamento de terra no km 73,4 e uma queda de árvore no km 77,9.
"Nossas equipes já estão nesses pontos para limpeza das pistas. Até o momento, não há previsão de liberação. O trânsito continua fluindo em Operação Comboio com Pare & Siga pela Serra Nova. Até o momento, foram realizados 10 comboios", informou.