Coletores de lixo paralisaram as atividades nesta segunda-feira (14) em São José dos Campos e reivindicam melhorias nas condições de trabalho. Entre as principais reclamações estão a falta de botas e uniformes adequados, mudanças no convênio médico e diferenças no pagamento de horas extras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo trabalhadores da empresa Ecco Liberty, há funcionários utilizando uniformes desgastados ou rasgados e sem calçados considerados adequados para a atividade. A categoria também questiona as condições oferecidas pelo novo convênio médico.
Outra reivindicação envolve o pagamento das horas extras. Os coletores afirmam receber adicional de 50% e pedem revisão do percentual, alegando que motoristas teriam direito a 100% em determinadas situações.
Os trabalhadores também relatam insatisfação com a mudança no convênio médico. Segundo eles, o novo benefício teria uma rede de atendimento considerada inferior à do plano anterior, com dificuldades para conseguir consultas com médicos.
A paralisação ocorre em meio a uma série de reivindicações relacionadas à rotina dos profissionais da limpeza urbana. A categoria afirma que as condições de trabalho precisam ser revistas para garantir segurança durante a coleta de resíduos.
A empresa Ecco Liberty foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.
Paralisação pode afetar coleta de lixo
Com a interrupção das atividades, o funcionamento da coleta de lixo em São José dos Campos pode ser afetado nesta segunda-feira. A dimensão do impacto nos bairros ainda depende de informações oficiais sobre o número de trabalhadores que aderiram ao movimento e sobre eventuais medidas para manter o serviço.
Caso a paralisação se prolongue, pode haver alteração no cronograma e acúmulo de resíduos em pontos de coleta.
A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada para informar sobre a paralisação, as reivindicações dos trabalhadores e possíveis impactos no serviço, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.
Histórico de paralisações
As condições de trabalho na limpeza urbana já estiveram no centro de outras mobilizações em São José dos Campos.
Em abril de 2024, trabalhadores da coleta de lixo também paralisaram as atividades e apresentaram reivindicações relacionadas a condições de trabalho, horas extras, benefícios e uniformes.
Em abril de 2026, uma greve de trabalhadores da Urbam afetou a coleta de recicláveis e outros serviços públicos. Na ocasião, o sindicato informou a adesão de cerca de 2 mil funcionários.
As negociações incluíram reivindicações relacionadas ao vale-refeição, progressão salarial e outras condições de trabalho.
Em junho, trabalhadores da Urbam voltaram a entrar em greve após um impasse nas negociações no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região). Entre as reivindicações apresentadas estavam adicional de insalubridade, progressão salarial, vale-alimentação, convênio médico e melhorias nas condições de trabalho.
A paralisação desta segunda-feira coloca novamente as condições dos trabalhadores da limpeza urbana no centro das discussões em São José dos Campos.