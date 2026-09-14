Coletores de lixo paralisaram as atividades nesta segunda-feira (14) em São José dos Campos e reivindicam melhorias nas condições de trabalho. Entre as principais reclamações estão a falta de botas e uniformes adequados, mudanças no convênio médico e diferenças no pagamento de horas extras.

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Segundo trabalhadores da empresa Ecco Liberty, há funcionários utilizando uniformes desgastados ou rasgados e sem calçados considerados adequados para a atividade. A categoria também questiona as condições oferecidas pelo novo convênio médico.