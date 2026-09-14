14 de setembro de 2026
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SJC tem 30 vagas de primeiro emprego para cobrador de ônibus

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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São José dos Campos tem 30 oportunidades para cobrador de transportes coletivos voltadas a quem busca o primeiro emprego. As vagas são oferecidas por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para candidatos com ensino médio completo, entre 18 e 22 anos, sem exigência de experiência profissional.

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A função requer atendimento cordial aos passageiros, com cobrança das tarifas, recebimento de valores, conferência de pagamentos e orientação dos usuários durante as viagens. O profissional também pode auxiliar os passageiros com informações sobre o transporte e o trajeto.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro. O horário de atendimento é das 8h às 16h de segunda a sexta-feira.

O PAT tem atualmente 512 vagas disponíveis para diferentes funções, que podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura.

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