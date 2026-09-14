Uma criança foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo enquanto brincava na via pública, no bairro dos Macacos, em Silveiras. Um homem foi preso após ser apontado como autor do disparo. O caso ocorreu no sábado (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante as diligências, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e abordaram o suspeito. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração suprimida, 11 munições intactas e uma deflagrada, além de uma espingarda calibre .32, da marca Rossi, também com numeração suprimida, e 11 munições intactas do mesmo calibre.