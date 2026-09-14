14 de setembro de 2026
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ATIRADOR É PRESO

ATENÇÃO: Criança é atingida por tiro no Vale enquanto brincava

Por Da redação | Silveiras
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma criança foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo enquanto brincava na via pública, no bairro dos Macacos, em Silveiras. Um homem foi preso após ser apontado como autor do disparo. O caso ocorreu no sábado (12).

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Durante as diligências, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram e abordaram o suspeito. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração suprimida, 11 munições intactas e uma deflagrada, além de uma espingarda calibre .32, da marca Rossi, também com numeração suprimida, e 11 munições intactas do mesmo calibre.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial, onde o homem permaneceu preso por tentativa de homicídio, à disposição da Justiça.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde foi medicada e liberada.

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