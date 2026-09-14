14 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por agredir mãe na presença de 3 filhos em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Figueira, em Guaratinguetá. A prisão ocorreu no domingo (13).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em uma situação de violência doméstica e, no local, encontraram os envolvidos.

A vítima relatou que o suspeito havia quebrado seu celular e a empurrado na presença de seus três filhos. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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