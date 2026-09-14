Um homem foi preso após ameaçar uma vítima utilizando um simulacro de arma de fogo. A prisão aconteceu no domingo (13), no bairro Engenho D'Água, em Guaratinguetá.

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Equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a área quando foram acionadas para intervir em uma ocorrência de ameaça com arma de fogo. O autor foi localizado e, quando questionado sobre a arma, entregou o simulacro à equipe, que realizou a apreensão do objeto.