14 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Fogo destrói casa de madeira em morro de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Bombeiros
Bombeiros extinguiram o fogo e fizeram o rescaldo
Bombeiros extinguiram o fogo e fizeram o rescaldo

Um incêndio em uma residência na Rua Alcides Alves Pereira, na área do morro, no bairro Benfica, em Caraguatatuba, mobilizou os bombeiros durante a madrugada desta segunda-feira (14).

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O acionamento ocorreu à 0h e, no local, a equipe encontrou uma casa construída em madeira, já totalmente tomada pelas chamas. Após o combate ao fogo e realizado o rescaldo, o local foi deixado em segurança, sob responsabilidade do proprietário.

Não houve feridos. As causas do incêndio ainda serão esclarecidas.

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