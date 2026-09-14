Um incêndio em uma residência na Rua Alcides Alves Pereira, na área do morro, no bairro Benfica, em Caraguatatuba, mobilizou os bombeiros durante a madrugada desta segunda-feira (14).

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O acionamento ocorreu à 0h e, no local, a equipe encontrou uma casa construída em madeira, já totalmente tomada pelas chamas. Após o combate ao fogo e realizado o rescaldo, o local foi deixado em segurança, sob responsabilidade do proprietário.