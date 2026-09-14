Um homem de 49 anos, identificado pelas iniciais J.A.B., conhecido como “Pezão”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Paraibuna, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A prisão ocorreu na sexta-feira (11), quando ele resistiu à abordagem, investiu fisicamente contra os policiais e proferiu insultos contra a equipe, incluindo ofensas de cunho racial dirigidas a um dos agentes.

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