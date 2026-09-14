Um homem de 49 anos, identificado pelas iniciais J.A.B., conhecido como “Pezão”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Paraibuna, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
A prisão ocorreu na sexta-feira (11), quando ele resistiu à abordagem, investiu fisicamente contra os policiais e proferiu insultos contra a equipe, incluindo ofensas de cunho racial dirigidas a um dos agentes.
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A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Polícia de Paraibuna, com apoio da DISE, do Canil e da GCM de Jacareí. O mandado foi expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Bairro do Teles.
Durante as buscas em um imóvel localizado na rua São José, os policiais encontraram 16 pedras de crack, nove tijolos de maconha, cinco porções de cocaína, aparelhos celulares, anotações do tráfico, balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas e dinheiro em espécie. Parte dos entorpecentes foi localizada com auxílio do Canil.
O suspeito, quando abordado, agrediu os agentes fisicamente, sendo necessário o uso de algemas. Ainda de acordo com os policiais, mesmo contido, o investigado manteve comportamento agressivo e continuou a ofender a equipe.
Diante dos fatos, J.A.B. foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência, desacato e injúria racial, permanecendo à disposição da Justiça.