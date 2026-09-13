A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios voltou a ser interditada às 21h30 deste domingo (13), pouco mais de seis horas após ter sido liberada para o tráfego entre São José dos Campos e Caraguatatuba. O novo bloqueio ocorreu após a retomada da chuva e a queda de uma árvore no km 77,9.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a interdição, a Concessionária Tamoios implantou novamente a Operação Comboio com Pare & Siga pela Serra Nova. Os veículos passaram a utilizar a pista de forma alternada nos dois sentidos.