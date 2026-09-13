A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios voltou a ser interditada às 21h30 deste domingo (13), pouco mais de seis horas após ter sido liberada para o tráfego entre São José dos Campos e Caraguatatuba. O novo bloqueio ocorreu após a retomada da chuva e a queda de uma árvore no km 77,9.
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Com a interdição, a Concessionária Tamoios implantou novamente a Operação Comboio com Pare & Siga pela Serra Nova. Os veículos passaram a utilizar a pista de forma alternada nos dois sentidos.
A nova interdição é a terceira da Serra Antiga desde quinta-feira (10), em meio à sequência de chuva que atinge o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. O trecho havia sido liberado às 15h deste domingo, após uma avaliação das condições de segurança.
Serra Antiga fecha novamente após nova chuva
Segundo a Concessionária Tamoios, a nova interdição foi determinada devido ao volume de chuva e às condições de segurança na Serra Antiga.
O trecho já apresentava o solo encharcado após vários dias de precipitação. Durante a noite, a volta da chuva aumentou a preocupação com as condições da serra.
Também foi registrada a queda de uma árvore no km 77,9. Até a última atualização, não havia informação sobre vítimas relacionadas à ocorrência.
A interdição ocorre poucas horas depois da liberação do trecho, mostrando a rápida mudança das condições da rodovia diante da continuidade das chuvas.
Serra Antiga ficou aberta por seis horas e meia
A Serra Antiga foi liberada às 15h deste domingo, depois de permanecer interditada desde a madrugada de sábado (12).
Durante o período de bloqueio anterior, 34 comboios passaram pela Serra Nova. Com a liberação, o tráfego voltou à configuração normal da Rodovia dos Tamoios.
O sentido Litoral Norte passou a utilizar a Serra Antiga, enquanto os veículos em direção a São José dos Campos seguiam pela Serra Nova.
A configuração permaneceu por aproximadamente seis horas e meia, até a nova interdição às 21h30.
Como funciona o trânsito pela Serra Nova
Com a Serra Antiga fechada, os dois sentidos da Tamoios são atendidos pela Serra Nova em uma operação controlada pela concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária.
O sistema funciona com Pare & Siga. Os veículos são liberados de forma alternada em cada sentido, o que reduz a capacidade de tráfego da rodovia e pode provocar períodos de espera.
No sentido São José dos Campos, os veículos sobem em comboio. Na descida para o Litoral Norte, os grupos são separados por categoria.
Primeiro seguem os veículos de passeio. Na sequência, são liberados veículos de carga e aqueles que transportam produtos perigosos.
Terceiro fechamento desde quinta-feira
A interdição desta noite é a terceira registrada na Serra Antiga desde quinta-feira.
O primeiro bloqueio da sequência começou às 19h de quinta-feira (10), devido às condições provocadas pela chuva. O trecho foi liberado às 17h30 de sexta-feira (11), após cerca de 22 horas e meia de interdição.
Na madrugada de sábado (12), porém, a Serra Antiga voltou a ser fechada por causa do elevado volume de chuva. O bloqueio permaneceu até a liberação das 15h deste domingo.
Agora, o trecho volta a ficar interditado.
Chuva mantém atenção sobre a Serra Antiga
A sequência de bloqueios ocorre em um período de chuva persistente na região. A precipitação acumulada mantém o solo da serra com elevado teor de umidade e exige monitoramento das áreas de encosta.
A Defesa Civil havia alertado para volumes elevados de chuva entre sábado (12) e segunda-feira (14), principalmente no Litoral Norte. A previsão indicava acumulados próximos de 150 milímetros no período.
A situação também aumenta a necessidade de acompanhamento das condições da pista, das encostas e da vegetação ao longo da Rodovia dos Tamoios.
Tamoios tem trânsito pela Serra Nova
A ligação entre São José dos Campos e Caraguatatuba permanece operando, mas com a restrição provocada pelo fechamento da Serra Antiga.
Neste momento, todo o tráfego da região da serra é direcionado para a Serra Nova, sob o sistema de comboios e Pare & Siga.
A operação pode aumentar o tempo de viagem, especialmente porque os sentidos são liberados alternadamente e os veículos são organizados por categoria na descida para o Litoral Norte.
Até a última atualização, não havia previsão de horário para a reabertura da Serra Antiga.
A liberação dependerá de uma nova avaliação das condições de segurança do trecho e do comportamento das chuvas.