Em mais um capítulo da crise interna, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, retirou do ministro André Mendonça o comando do processo que avalia abrir uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Com a decisão tomada neste sábado, o próprio Fachin assumiu a relatoria da petição no comando do tribunal.

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