Palco de uma disputa territorial entre o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital), o Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm a segurança reforçada nas áreas próximas à divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro.
As polícias militares dos dois estados realizam, entre 1º e 15 de setembro, uma operação integrada para ampliar o patrulhamento e combater a circulação de criminosos e materiais ilícitos.
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A operação ocorre em pontos estratégicos de ligação entre os dois estados, considerados importantes rotas de deslocamento entre São Paulo e Rio de Janeiro. A ação reúne unidades territoriais e especializadas das duas polícias.
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Vigilância reforçada na divisa
Pela Polícia Militar de São Paulo, participam da operação equipes da Força Tática, Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviário e Comando de Aviação, além do policiamento territorial.
As equipes atuam em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para ampliar a presença policial nas áreas de fronteira e fortalecer a fiscalização.
Segundo as corporações, a integração busca preservar a ordem pública, aumentar a segurança da população e fortalecer ações preventivas e repressivas contra a criminalidade.
O patrulhamento ocorre especialmente em pontos considerados estratégicos para a ligação entre os estados, com emprego de equipes em solo e apoio aéreo.
Disputa entre CV e PCC
O reforço na divisa ocorre em uma região marcada por uma disputa territorial entre organizações criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro.
OVALE revelou a existência de uma disputa entre o PCC e o CV, especialmente em municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte próximos à divisa fluminense. Esses municípios concentram 53% dos homicídios registrados na RMVale em 2026.
O cenário envolve a tentativa de avanço de grupos criminosos ligados ao Rio de Janeiro e a reação do PCC, apontado como grupo hegemônico em São Paulo.
Em abril de 2024, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que o Vale do Paraíba vinha sendo afetado pela tentativa de avanço de organizações criminosas ligadas ao Rio de Janeiro sobre o território paulista.
Na ocasião, foram citados o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o Amigo dos Amigos, além da reação do PCC.
RMVale concentra cidades com altas taxas
A operação também ocorre em uma região que apresenta um dos cenários mais preocupantes de violência do estado.
A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) reúne sete das dez cidades paulistas com as maiores taxas de homicídios. Entre as 15 primeiras posições do ranking, nove são municípios da região.
Desde 2010, a RMVale apresenta a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre as regiões paulistas, com índice de 10,99 mortes por 100 mil habitantes. O número é mais que o dobro da taxa registrada na capital, de 4,22.
Operação une forças de SP e Rio
A integração entre as polícias militares dos dois estados busca aumentar a capacidade de resposta em áreas onde criminosos podem utilizar a divisa para facilitar deslocamentos.
Além do policiamento ostensivo, a operação conta com unidades especializadas para ações direcionadas conforme as características de cada região.
O Policiamento Rodoviário atua na fiscalização das principais vias de ligação entre São Paulo e Rio, enquanto o Comando de Aviação amplia a capacidade de apoio às equipes em solo.
Para as forças de segurança, a atuação conjunta permite compartilhar esforços e ampliar a eficiência no combate a crimes que ultrapassam os limites territoriais dos dois estados.