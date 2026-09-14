Palco de uma disputa territorial entre o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital), o Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm a segurança reforçada nas áreas próximas à divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro.

As polícias militares dos dois estados realizam, entre 1º e 15 de setembro, uma operação integrada para ampliar o patrulhamento e combater a circulação de criminosos e materiais ilícitos.

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